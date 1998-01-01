الأولمبي يكتفي بالتعادل أمام كوريا الشمالية في أمم آسيا

اليابان / سما /

اكتفى منتخبنا الاولمبي بنتيجة التعادل بهدف لمثله أمام منتخب كوريا الشمالية في ثاني مبارياته التي جرت اليوم السبت، ضمن الدور الأول لبطولة أمم آسيا المقامة في الصين.

ورغم هذا التعادل إلا أنه لا تزال هناك حظوظ لمنتخبنا في التأهل للدور الثاني، حيث أنه بحاجة للفوز على منتخب تايلاند وانتظار هزيمة منتخب كوريا الشمالية أمام اليابان في اختتام منافسات الدور الأول.

وتحصل منتخبنا على أول نقاطه في البطولة بأول مشاركة له، بينما تصدر منتخب كوريا الشمالية المجموعة مؤقتا برصيد4 نقاط، بانتظار لقاء منتخب اليابان وتايلاند هذا اليوم.

قدم منتخبنا شوطا أول أكثر من رائع في كافة خطوطه، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا وكان بإمكان لاعبينا تعزيز ذلك خلال الشوط، في ظل الغياب شبه التام للاعبي كوريا، لكنهم افتقدوا للمسة الأخيرة، أما الشوط الثاني فتغير الوضع كليا ودانت السيطرة لمنتخب كوريا الشمالية الذي استغل التراجع لمنتخبنا وضعف اللياقة البدنية التي عانى منها لاعبونا.

ظهرت أفضلية منتخبنا منذ الدقيقة الأولى من زمن الشوط، وهدد مرمى منتخب كوريا الشمالية في أكثر من مناسبة، وكانت أولها في الدقيقة الخامسة عبر محمود يوسف من كرة عرضية حولها برأسه جانبت المرمى قليلا.

ولاحت فرصة أخرى بعدها بدقيقتين لمنتخبنا عبر اللاعب محمد درويش من تسديدة قوية من مسافة بعيدة سيطر عليها الحارس الكوري على دفعتين.

وفوت محمود يوسف على منتخبنا فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ11 بعد أن كسر مصيدة التسلل الكورية وانفرد بالحارس لكنه سدد الكرة ضعيفة في جسد الحارس.

وافتتح النجم عدي الدباغ التسجيل لمنتخبنا الأولمبي في الدقيقة الـ15 بعد أن استغل هفوة قاتلة من الحارس الكوري الشمالي بعد كرة طولية من دفاعنا فشل الحارس في التعامل معها لتصل إلى الدباغ الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك الفارغة.

وكاد منتخب كوريا أن يعدل النتيجة في الدقيقة الـ23 من كرة سريعة انفرد على أثرها اللاعب ري هون لوحده بالحارس رمزي الفاخوري الذي أبعد الكرة ببراعة.

وجاءت أخطر فرص منتخب كوريا الشمالية في الدقيقة الـ38 من كرة ثابتة من على مشارف منطقة الجزاء سددها اللاعب جو سونغ شو بصورة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس الفاخوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لمنتخبنا بهدف وحيد.

الشوط الثاني مالت السيطرة فيه للمنتخب الكوري الشمالي الذي اعتمد على الكرات العرضية لتعديل النتيجة إلا أن تألق الحارس الفاخوري والدفاع حرمه من التسجيل في الدقائق العشرة من زمن الشوط.

ومن هجمة مرتدة كاد منتخبنا تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الـ55 من كرة مرتدة سريعة بدأت من محمد الكايد الذي مررها جميلة إلى محمود يوسف الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة لكن الحارس نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية لم تستغل من منتخبنا.

واستطاع منتخب كوريا الشمالية الذي سيطر بصورة كبيرة خلال الشوط الثاني وسط تراجع كبير للاعبي منتخبنا بصورة غريبة وغير متوقعة، من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ74 عبر مدافع منتخبنا محمد باسم الذي سدد بالخطأ في شباك الحارس الفاخوري.

وحرم الدباغ منتخبنا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 من هجمة مرتدة سريعة انفرد من خلالها بالحارس بعد أن تلاعب بمدافعين لكنه سدد الكرة بجوار المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.