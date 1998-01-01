جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العليا للعشائر تدعوا المواطنين في غزه الى التكافل الاجتماعي

السبت 13 يناير 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزه إلى تمتين أواصر التكافل الاجتماعى بين أبناء شعبنا الفلسطينى و الذى يئن تحت حصار ظالم و قاتل في قطاع غزة .

وأكد عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر ان شعبنا الفلسطينى الباسل و الذى استطاع بإيمان و إخلاص و صلابه أبناءه تخطى أزمات عصفت به على مر التاريخ ، قادر على تخطى هذه الأزمة الخانقة ، إلا أن ذلك لا يعفى المسؤولين من مسؤوليتهم الوطنية تجاه اهلنا في غزة .

وحيا المصري.. المبادرات الشبابية التي اطلقت حملات للتكافل الاجتماعي ، داعيآ الى توسيع هذه الحملات المباركة. وحث المصري.. المقتدرين والاغنياء ورجال الاعمال واصحاب المحلات التجارية في قطاع غزه الى دعم هذه الحملات المباركة والتي قد تخفف من معاناة عن ابناء شعبنا المحاصر .

واضاف المصري ان التكافل الاجتماعي واجب دينى ومسؤولية إنسانية و أخلاقية و وطنية . ودعا المصري .. المقتدرين من ابناء شعبنا في الشتات إلى مد يد العون لابناء شعبهم المحاصر والمظلوم في قطاع غزه .

#غزة #مساعدات #تكافل

أخبار ذات صلة

عملات

غزة: لجنة التكافل الإجتماعي تستكمل صرف مبالغ مالية لـ2480 عاطل عن العمل

لجنة التكافل - ارشيف

وفد فصائلي يغادر للقاهرة للمشاركة باجتماعات لجنة التكافل لبحث تخفيف الحصار

200 شيكل - عملات

طالع..كشف جديد باسماء المستفيدين من منحة "التكافل" في غزة

غزة: الاعتداء على القيادي الفتحاوي فيصل أبو شهلا والهيئة القيادية العليا تستنكر

القاضي عماد سليم

الرئيس عباس يعين القاضي عماد سليم سعد رئيساً للمحكمة العليا

القيادة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

البشير يعلن رسميا عن تهديد مصري وإريتري ويشحن الجيش كـ"قوة ضاربة"

شاهد ..«طقوس غريبة» أعلى جبل في مكّة.. وباحث بالسيرة النبوية يرد

في ليلة العمر.. لقن عروسته درسًا موجعاً "لن تنساه"

هل اشترى ترامب صمت ممثلة إباحية بـ130 ألف دولار؟؟

ماذا قال طبيب البيت الأبيض بعد إجراء فحص طبي للرئيس الامريكي "دونالد ترامب " ؟

التوتر يتصاعد.. مقاتلة قطرية تتصدى لطائرة إماراتية اخترقت الأجواء مجددا

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

التصعيد مع إسرائيل يختبر قدرة حماس على منع انفجار الوضع في غزة

حماس- ارشيف

حماس: قررنا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لهذه الأسباب ..

عباس ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني : السلطة تدعو مسؤول أمريكي لحضور "المركزي رغم الاعلان عن مقاطعة الادارة

الصياد عبد الله رمضان زيدان - ارشيف

صور: استشهاد صياد فلسطيني برصاص البحرية المصرية برفح جنوب قطاع غزة

الجهاد و حماس

ابو مرزوق: حماس تعتذر عن مشاركة لا فائدة منها في المركزي والجهاد تعلن ايضا عدم المشاركة

الاتصالات الفلسطينية