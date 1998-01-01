العليا للعشائر تدعوا المواطنين في غزه الى التكافل الاجتماعي

غزة / سما /

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزه إلى تمتين أواصر التكافل الاجتماعى بين أبناء شعبنا الفلسطينى و الذى يئن تحت حصار ظالم و قاتل في قطاع غزة .

وأكد عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر ان شعبنا الفلسطينى الباسل و الذى استطاع بإيمان و إخلاص و صلابه أبناءه تخطى أزمات عصفت به على مر التاريخ ، قادر على تخطى هذه الأزمة الخانقة ، إلا أن ذلك لا يعفى المسؤولين من مسؤوليتهم الوطنية تجاه اهلنا في غزة .

وحيا المصري.. المبادرات الشبابية التي اطلقت حملات للتكافل الاجتماعي ، داعيآ الى توسيع هذه الحملات المباركة. وحث المصري.. المقتدرين والاغنياء ورجال الاعمال واصحاب المحلات التجارية في قطاع غزه الى دعم هذه الحملات المباركة والتي قد تخفف من معاناة عن ابناء شعبنا المحاصر .

واضاف المصري ان التكافل الاجتماعي واجب دينى ومسؤولية إنسانية و أخلاقية و وطنية . ودعا المصري .. المقتدرين من ابناء شعبنا في الشتات إلى مد يد العون لابناء شعبهم المحاصر والمظلوم في قطاع غزه .