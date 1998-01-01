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أحمد السقا يجسد شخصية "السيسي" بفيلم "سري للغاية"

السبت 13 يناير 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السقا يجسد شخصية "السيسي" بفيلم "سري للغاية"



عالم الفن

شنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هجوماً حاداً، على الفنان المصري أحمد السقا؛ بسبب تجسيده شخصية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في فيلم "سري للغاية"، الذي يهدف لتزييف التاريخ ودعماً للسيسي في انتخابات 2018.

واعتبر النشطاء أن مشاركة "السقا" في الفيلم، سيفقده كل شعبيته، مُطالبين إياه بعد الإنصياع لتوجيهات النظام المصري لتلميع صورة "السيسي "قُبيل ما وصفوها بـ"مسرحية" الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وقال السياسي المصريّ المعروف عمرو عبد الهادي معلقاً على صورة من الفيلم إنّ احمد السقا ظهر مُنكساً رأسه ليمثل السيسي، واصفاً الفيلم بأنه فاشل ويهدف لتزييف التاريخ و دعماً للسيسي في انتخابات 2018

وفي الفيلم يؤدي الممثل أحمد رزق دور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بينما يجسد شخصية المشير طنطاوي الممثل نبيل الحلفاوي.

ويشارك في "سري للغاية" عددٌ كبيرٌ من الممثلين، وهو من تأليف السيناريست وحيد حامد وإخراج محمد سامي.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل صوراً من الفيلم المذكور، وقد شنّوا هجوماً كبيراً على الممثلين فيه، وتحديداً "السقا" و"رزق".

#أحمد السقا #عبد الفتاح السيسي

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