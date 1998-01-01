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فان ديك يوضح دور كلوب في انتقاله إلى الريدز

السبت 13 يناير 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان ديك يوضح دور كلوب في انتقاله إلى الريدز



وكالات / سما /

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، عن دور يورجن كلوب في تسهيل عملية انتقاله إلى الريدز ، ليكون أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ، بعد أن وصل سعره لحوالي 85 مليون يورو .

وقال فان ديك عن كلوب في تصريحات صحفية ” الجميع يعرف كيف يتصرف كمدرب .. يمكنك رؤية ذلك على التلفاز ، رؤية مدى حماسه وقدرته على منح الثقة للاعبين ودفع الفريق للأمام ، أعتقد أنه المدرب المثالي لي .. أعتقد أنك كلاعب تود مدرباً يفعل ما يفعله كلوب ، أحياناً ذلك جنوني قليلاً لكنني أحبه ” .

وقال فان دايك عن سعر صفقة انتقاله ” لا يجعلني ذلك متوتراً على الإطلاق ، إنه اطراء كبير على العمل الجاد الذي قمت به أن يكون ليفربول مستعداً لدفع هذا المبلغ لضمي ” .

وعلق المدافع الهولندي عن هدفه ضد إيفرتون قائلاً ” لقد كان أمراً لا يمكن تصديقه ، بعض أفراد عائلتي وأصدقائي أخبروني أنني سأسجل في مباراتي الأولى لكن أن أفعل ذلك حقاً وفي الدقيقة 84 أمرٌ مميز للغاية جعلني أشعر بالقشعريرة .. إنه أمرٌ لن أنساه طوال حياتي ” .

وعن سبب تفضيله الانتقال إلى ليفربول على الرغم من اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي ، قال فان ديك ” بسبب حجم النادي ، الجماهير ، اللاعبين ، المدرب ، كل شيء هنا رائع .. الأجواء في أنفيلد دائماً رائعة وأنا سعيد بأتم معنى الكلمة باللعب لـ ليفربول ” .

#فان ديك

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