الريال يفتقد 5 لاعبين في موقعة فياريال

وكالات / سما /

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد ، خروج الخماسي : سيرجيو راموس ، كريم بنزيما ، ماركوس يورينتي ، أشرف حكيمي وداني سيبايوس ، من قائمة المواجهة التي تجمع الفريق الملكي بفياريال ، مساء اليوم السبت ، لحساب مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني .

ويغيب القائد راموس والمهاجم بنزيما مجدداً بسبب الإصابة العضلية ، وهي ثالث مباراة يغيبان عنها على التوالي بعدما خرجا من قائمة فريقهما في مواجهة نومانسيا في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا ، وسيلتا فيجو بملعب بالايدوس في الليجا .

وانضم إلى قائمة المصابين ماركوس يورينتي الذي يعاني متاعب جسدية منذ مباراة الكأس الأربعاء الماضي ، أما غياب الثنائي أشرف حكيمي وداني سيبايوس فكان قراراً فنياً من المدرب زين الدين زيدان .

وجاءت القائمة المستدعاة على الشكل الآتي : كيلور نافاس، كيكو كاسيا، موحا، داني كارفاخال، ناتشو، فاران، فاييخو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، كاسيميرو، توني كروس، كوفاسيتش، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، إيسكو، لوكاس فاسكيز، بيل، كريستيانو رونالدو، بورخا مايورال .