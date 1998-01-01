تعادل الأهلي والشجاعية بافتتاح إياب الممتازة

غزة / سما /

تعادل فريق أهلي غزة مع نظيره اتحاد الشجاعية (2-2) مساء الجمعة، على ملعب فلسطين بمدينة غزة، في افتتاح مباريات المرحلة 12 (الأولى إيابا) من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

وبادر الأهلي بالتسجيل عبر بلال عساف (10)، قبل أن يتعادل عمر العرعير للشجاعية (67)، ووضع حازم البيوك الشجاعية بالمقدمة (85)، لكن حسام الكرد رفض خروج الأهلي مهزوما وسجل له هدف التعادل (89)، علما أن المباراة شهدت طرد لاعب الأهلي أحمد مهنا (73) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، رفع الشجاعية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا"، ووصل رصيد الأهلي إلى 9 نقاط بالمركز العاشر "مؤقتا"، وبفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس، والقادسية على التوالي.

وحكم المباراة: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده الدولي عدنان حنيدق، وفادي السمهوري للخطوط، وعاهد المصري رابعاً.

الأولى

ولحساب نفس الأسبوع من الدرجة الأولى، تعادل خدمات خانيونس مع ضيفه خدمات دير البلح (1-1) في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

وسجل هدف خدمات خانيونس محمد الزقزوق (68)، وتعادل لخدمات "الدير" سمير البيوك "ركلة جزاء" (90)، علما أن مهاجم خدمات خانيونس محمود فحجان أهدر ركلة جزاء (52).

ورفعت نتيجة المباراة رصيد خدمات خانيونس إلى 24 نقطة في المركز الأول والصدارة، وحصل خدمات "الدير" على النقطة 16 بالمركز الثامن "مؤقتا"، وبفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات، والجلاء على الترتيب.

وفي مباراة أخرى، تعادل التفاح مع المجمع الإسلامي (1-1) بملعب الأول شرق مدينة غزة، وكان التفاح البادئ بالتسجيل عبر يوسف لولو (12)، وتعادل أحمد إسليم للمجمع (64).

ورفع التعادل رصيد التفاح إلى 19 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا"، وبفارق الأهداف خلف خدمات البريج، وبيت لاهيا تواليا.

الثانية

وفي افتتاح الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال"، فاز بيت حانون الرياضي على نماء في ملعب الأخير الواقع شرق جباليا شمال قطاع غزة، (2-0).

وسجل هدفي "الحوانين" عبد الكريم نصير، وغسان أبو عودة (81، 87) على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة، ويقفز للصدارة، ويتجمد رصيد نماء عند 4 نقاط بالمركز السادس وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف السلام.

أما في فرع "الوسطى والجنوب" افتتح الأسبوع العاشر بفوز جماعي رفح على المتصدر الأقصى بهدف نظيف، في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد جرغون (13)، علما أن زميله صلاح أبو طه تعرض للطرد (80) لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الجماعي رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، وتجمد رصيد الأقصى عند 18 نقطة في المركز الأول.

وفي مباراة ثانية، فاز أهلي النصيرات على شباب معن بثلاثية نظيفة سجلها بلال رمضان (19)، وبلال العبيد "هدفان" (43، 70).

ووصل رصيد النصيرات بهذه النتيجة إلى 9 نقاط بالمركز السابع، وبفارق الأهداف خلف الاستقلال، أما شباب معن فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثامن "مؤقتا".