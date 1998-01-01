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جمعية الرعاية الانسانية تخرج مخيم أطفالنا مستقبلنا

السبت 13 يناير 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اقامت جمعية الرعاية الانسانية اليوم حفل تخريج لمخيم (أطفالنا مستقبلنا) والذى استمر لمدة اسبوع في مقر الجمعية بشرق غزة ، والذى بدا الاحتفال بالسلام الوطني الفلسطيني 
وحضر حفل تخريج المخيم الذي استمر من 1يناير وحتى 6ينايرمن الشهر الجاري، عدد كبير من الشخصيات بحضور رئيس مجلس الادارة أ.أحمد ابوسويرح ، ورئيس اللجنة الطبية الدكتور / رياض مريش وممثلو الفعاليات المختلفة بالمحافظة، إلى جانب حشد كبير من متطوعي جمعية الرعاية الانسانية والمواطنين.. وافتتح الاحتفال بآيات من القرآن الكريم والسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.. 
ثم ألقت مديرة الجمعية أ.منار البحطيطي كلمة تحدثت فيها عن الجمعية وتاريخها والخدمات التي تقدمها مؤكدة ان المخيم حقق اهدافه في تخفيف الضغط النفسي واكتشاف المواهب والمهارات بالمخيم وشكرت ايضا الاستاذة سوزان الظاظا التي كانت ممثلة عن جمعية الاعمال الخيرية والتي شاركت بالعديد من الفقرات المميزة مع جمعية الرعاية الانسانية . 
من جهتها، أكدت د.مريم ابودقة / على دور جمعية الرعاية الانسانية الفاعل والمتميز مؤكدة على دعمها لأنشطة الجمعية التي تهدف الى الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني ،وحيث تم تكريم فريق العمل التطوعي بالجمعية 
وكما أكد الأستاذ / شادي الاعرج نائب رئيس الجمعية // على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية وبالتعاون مع كافة شرائح المجتمع لرفع المستوى الثقافي والتنموي للمجتمع الفلسطيني 
وكما تم تكريم د. مريم ابودقة على جهودها المميزة والاستاذه :سوزان الظاظا ممثلة عن جمعية الأعمال الخيريه على جهودها العظيمه والفقرات المشاركه فيها وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا لأطفال المخيم والذين يزيد عددهم عن 70 طفلا.

وقد عبر اهالى الاطفال المشاركين عن سعادتهم بمشاركة ابنائهم بالمخيم والذى ساهم فى رفع قدراتهم الذاتية وتخفيف الضغط النفسي عنهم ووفر بيئة ملائمة لتنمية مهاراتهم 

#جمعية الرعاية

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