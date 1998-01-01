فيديو: خلال مباراة مع الهلال المقدسي: جمهور الوحدات يأمر الطيبي عدة مرات بالوقوف ..لماذا؟

عمان / وكالات /

إضطر المناضل الفلسطيني عضو الكنيست الاسرائيلي الدكتور احمد الطيبي للوقوف عدة مرات في استاد القويسمه الدولي في عمان بعد ان أمره جمهور فريق الوحدات لكرة القدم بالوقوف وعدة مرات وبصوت جماعي لتحيته بصفة شخصية.



وقضى الطيبي وقتا كبيرا وهو يقف امام منصة كبار الزوار في الملعب استجابة لامر الجمهور ورادا على التحية بتأثر واضح.

حصل ذلك خلال مباراة تضامنية بكرة القدم استضافها فريق الوحدات مع فريق الهلال المقدسي.



وسمع الجمهور يهتف..”قوم وقف يا طيبي”.. وبعد الوقوف هتف الجمهور” ظلك قاوم اوعى تلين “.



وحضر المباراة الامير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم