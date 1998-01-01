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شاهد ..«طقوس غريبة» أعلى جبل في مكّة.. وباحث بالسيرة النبوية يرد

الجمعة 12 يناير 2018 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..«طقوس غريبة» أعلى جبل في مكّة.. وباحث بالسيرة النبوية يرد



مكة/وكالات/

أقدمت مجموعة من الأشخاص على ممارسة طقوس غريبة أعلى جبل النور في مكة المكرمة.

ويظهر تسجيل مصور أعلى قمة الجبل، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصًا متحلقين يحركون رؤوسھم بطريقة غريبة، ويرددون عبارات غير مفهومة.

وجذب التسجيل استنكارًا واسعًا من هذه الطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمنعها.

وقال الباحث في التاريخ المكي ومعالم السيرة النبوية، الدكتور سمير برقة، لموقع «سبق» السعودي، مساء الخميس، إن ذلك «يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فضلًا عن أنها طقوس مرفوضة، ويجب النصح والتوجيه لمن يمارسها في الأراضي المقدسة».

وأضاف «برقة»، للموقع السعودي، أن «ما يجري تناقله من مقاطع لبعض المعتمرين أو زوار الحرمين من طقوس، ما أنزل الله بها من سلطان، لا تمثل السعودية ولا الشعب السعودي كما يدعي رواد مواقع التواصل، بل هي طقوس مرفوضة ومظاهر منبوذة، لا يمكن السماح بممارستها في العلن، ولاسيما أنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي».

#مكة #طقوس #جبل النور

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