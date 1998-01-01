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ماذا قال مصطفى بكري عن ترشح سامي عنان للرئاسة؟

الجمعة 12 يناير 2018 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال مصطفى بكري عن ترشح سامي عنان للرئاسة؟



القاهرة /وكالات/

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الفريق سامي عنان من حقه الترشح لرئاسة الجمهورية، مضيفًا: «من حقه وحق غيره، ولكن من باب الإنصاف نذكر أن الرئيس السيسي تصدى لملفات بالغة الأهمية وتصدى لمخاطر كانت تحيط بالدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو».

وأضاف «بكري»، في برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، أن «السيسي حاصر الإرهاب في منطقة صغيرة بشمال سيناء رغم الدعم الهائل من دول معادية لمصر للعناصر الإرهابية وتحقق لمصر إنجازات في الداخل والخارج في فترة زمنية قليلة».

وذكر أن قرار ترشح الفريق عنان لا يزال حزبيًا، وأن الإعلان الحزبي يبقى اجتهادات حتى يعلن الفريق عنان بنفسه الترشح.

#بكري #عنان #السيسي #انتخابات

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