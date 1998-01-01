فلسطين تنضم للميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية

رام الله /سما/

انضمت دولة فلسطين إلى الميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية، وبذلك أصبحت طرفا في هذه المعاهدة، مع ما يترتب على ذلك من التزامات وواجبات نابعة منها.

جاء ذلك بعد تسليم سفير فلسطين لدى النمسا، والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاح عبد الشافي، صك الانضمام الموقع من الرئيس محمود عباس إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منظمة الوديعة لهذا الميثاق.

وقال عبد الشافي إن انضمامنا هو تعبير عن تحمل فلسطين لمسؤولياتها الدولية ومساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.