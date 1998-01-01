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الشرطة تقبض على شخصين من أخطر مروجي المخدرات في بيت لحم

الجمعة 12 يناير 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قبضت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، على شخصين يعتبران من أخطر مروجي المواد المخدرة، وضبطت معهما كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه بناء على معلومات مؤكدة وردت لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم تفيد بوجود شخصين في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري بحوزتهما كميات من المخدرات ويريدان توزيعها في المحافظة، تحركت على الفور قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان وتمكنت من القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة.

#شرطة

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