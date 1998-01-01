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مواجهات سهلة لكبار اسبانيا في ربع نهائي كأس الملك

الجمعة 12 يناير 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات سهلة لكبار اسبانيا في ربع نهائي كأس الملك



وكالات / سما /

شهدت قرعة ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، والتي أقيمت بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات مثيرة ولعلى أبرزها ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.

في حين أن ريال مدريد أوقعته القرعة أمام ليجانيس، والذي يعد على الورق أضعف أضلاع ربع النهائي، حيث وصل ليجانيس لأول مرة في تاريخه لهذا الدور، وقد يرفع من حرارة المواجهة كون النادي من ضواحي مدينة مدريد.

المواجهات الأخرى ستكون أكثر سخونة، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية وهي مواجهة دائما ما شهدت ندية كبيرة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن أتلتيكو مدريد وبعد خروجه من دوري الابطال يعول كثيراً على تحقيق لقب الكأس.

 فالنسيا المنتشي هذا الموسم بقيادة مدربه مارسيلينو تورال، سيكون أمام خصم عنيد، وهو وصيف بطل النسخة الماضية ألافيس والذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل المدرب ماوريسيو بيليجرينو.

وتجدر الإشارة أن برشلونة هو حامل اللقب، حيث كان قد تغلب في نسخة الموسم الماضي على نادي ألافيس في النهائي الذي أقيم على ملعب "فيسينتي كالديرون".

وستقام مباريات الذهاب في 16 و 17 كانون الثاني/ يناير الحالي، في حين أن الإياب سيلعب في 23 و 24 من نفس الشهر.

#برشلونة #كأس الملك #قرعة

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