إيلي صعب يثير غضبا بسبب صورة لممثلة اسرائيلية ترتدي فستان من تصميمه

بيروت / وكالات /

تعرض مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب لانتقاد حاد في بلده بعدما ظهرت صورة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت بطلة فيلم “المرأة الخارقة” مرتدية لأحد أزيائه على صفحته على انستجرام هذا الأسبوع.

وظهرت جادوت في الصورة وهي مرتدية فستانا أزرق. وشن منتقدو صعب هجوما عليه بالأساس لنشره الصورة على حسابه.

وقالت فرح الشامي مواطنة لبنانية على تويتر: “ليس لدى مشكلة مع ارتدائها لأزياء إيلي صعب، لكن عندي مشكلة مع نشر صورتها على حسابه ويفتخر بجندية إسرائيلية سابقا مرتدية فستانا من تصميمه”.

وأضافت الشامي: “لا تخرب أحد الأشياء القليلة التي تجعلنا نحن الشعب اللبناني نفخر به”.

وأزيلت الصورة من على حساب صعب على انستجرام استجابة للانتقادات، حسبما قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن صعب لم يقم هو مباشرة بنشر الصورة على انستجرام، بل إن الشركة التي كلفها صعب بإدارة حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي هي من قامت بذلك.

ويعيش المصمم اللبناني صعب / 54 عاما/ بين لبنان وباريس وجنيف، في حين لم يعلق على حالة الغضب تلك.

كانت جادوت ظهرت بفستان من أزياء صعب في 9 كانون ثان/ يناير عندما حضرت احتفال المجلس الوطني الأمريكي لمراجعة الأفلام في نيويورك.