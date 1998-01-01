فلسطين تنضم للميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية

رام الله / سما /

انضمت دولة فلسطين إلى الميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية.

جاء ذلك بعد تسليم سفير دولة فلسطين لدى النمسا، والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاح عبد الشافي، صك الانضمام الموقع من قبل الرئيس محمود عباس إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منظمة الوديعة لهذا الميثاق.

وبذلك أصبحت دولة فلسطين دولة طرفا في هذه المعاهدة، مع ما يترتب على ذلك من التزامات وواجبات نابعة منها.

وقال عبد الشافي إن انضمام دولة فلسطين هو تعبير عن تحمل دولة فلسطين لمسؤولياتها الدولية ومساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.