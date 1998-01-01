القدرة: 14 اصابة في مواجهات مع الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

اعلن الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان مجمل الاصابات حتى اللحظة في قطاع غزة 14 اصابة،7شرق غزة و 5 شرق جباليا ، واصابة 2 من المواطنين باعيرة نارية في القدم شرق بيت حانون

وكانت قوات الاحتلال،قد أطلقت الرصاص الحي تجاه عشرات الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه، وثان بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، وثالث بقنبلة غاز في الكتف، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وقرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

كما اندلعت مواجهات شرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين.

وتأتي التظاهرات والمواجهات في غزة، للجمعة السادسة على التوالي احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، واستنكاراً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.