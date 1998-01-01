اتحاد الكرة يُعلن عن 5 دورات تدريبية لعام 2018

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عدد ومواعيد الدورات التدريبية للمدربين بكافة أنواعها وتخصصاتها، التي سيتم تنظيمها في غزة خلال عام 2018 الجاري بإشراف الاتحاد الآسيوي الآسيوية.

وأقر اتحاد الكرة تنظيم (5) دورات تدريبية متنوعة خلال عام 2018، بواقع دورتين للمستوى الثالث (C) خلال شهري مارس ويونيو القادمين، ودورة واحدة للمستوى الثاني (B) خلال شهر فبراير، إضافة لدورة لياقة بدنية خلال شهر سبتمبر القادم، ودورة تدريبية أخرى لمدربي حراس المرمى خلال شهر أغسطس.

وأوضح اتحاد الكرة أن دورتي الـ (C) سيشرف عليهما المحاضر الآسيوي محمود زقوت، فيما سيشرف على دورة (B) المحاضر أحمد الحسن، بينما سيقوم الاتحاد الاسيوي بتعيين محاضرين من خارج فلسطين لدورتي اللياقة البدنية وحراس المرمى.

يشار إلى أن اتحاد الكرة نظم (8) دورات تدريبية خلال عام 2017 استفاد منها ما يقارب (162) مدرباً في غزة.