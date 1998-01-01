جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الكرة يُعلن عن 5 دورات تدريبية لعام 2018

الجمعة 12 يناير 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يُعلن عن 5 دورات تدريبية لعام 2018



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عدد ومواعيد الدورات التدريبية للمدربين بكافة أنواعها وتخصصاتها، التي سيتم تنظيمها في غزة خلال عام 2018 الجاري بإشراف الاتحاد الآسيوي الآسيوية.

وأقر اتحاد الكرة تنظيم (5) دورات تدريبية متنوعة خلال عام 2018، بواقع دورتين للمستوى الثالث (C) خلال شهري مارس ويونيو القادمين، ودورة واحدة للمستوى الثاني (B) خلال شهر فبراير، إضافة لدورة لياقة بدنية خلال شهر سبتمبر القادم، ودورة تدريبية أخرى لمدربي حراس المرمى خلال شهر أغسطس.

وأوضح اتحاد الكرة أن دورتي الـ (C) سيشرف عليهما المحاضر الآسيوي محمود زقوت، فيما سيشرف على دورة (B) المحاضر أحمد الحسن، بينما سيقوم الاتحاد الاسيوي بتعيين محاضرين من خارج فلسطين لدورتي اللياقة البدنية وحراس المرمى.

يشار إلى أن اتحاد الكرة نظم (8) دورات تدريبية خلال عام 2017 استفاد منها ما يقارب (162) مدرباً في غزة.

#اتحاد الكرة #دورات

أخبار ذات صلة

860x484

اتحاد الكرة يقر عُقوبات على بعض أندية غزة

اتحاد الكرة يصادق على عقوبات لـ3 أندية في دوري غزة

شعار-الاتحاد

اتحاد الكرة يمدد فترة قيد وتسجيل اللاعبين

860x484 (3)

اتحاد الكرة في غزة ينهي دورة الحكام والمُقيمين

860x484

اتحاد الكرة يشطب اسماعيل العمور من سجلاته

غزة: اتحاد الكرة يستعد لافتتاح دورة اللياقة البدنية

الأكثر قراءة اليوم

البشير يعلن رسميا عن تهديد مصري وإريتري ويشحن الجيش كـ"قوة ضاربة"

كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بعد عودة الخطوط المصرية

مصدر : حماس تتجه لمقاطعة اجتماع "المركزي" الفلسطيني

شاهد: غضب في السودان بسبب فيديو لرئيس جامعة يضرب طالبتين

الشيخ: لم أدل بأي تصريحات لوسائل الاعلام

شاهد ..«طقوس غريبة» أعلى جبل في مكّة.. وباحث بالسيرة النبوية يرد

في ليلة العمر.. لقن عروسته درسًا موجعاً "لن تنساه"

الأخبار الرئيسية

الجهاد و حماس

ابو مرزوق: حماس تعتذر عن مشاركة لا فائدة منها في المركزي والجهاد تعلن ايضا عدم المشاركة

مركزية فتح -ارشيفية

"مركزية فتح" : قرار أميركا بحق القدس المحتلة أنهى دورها كراع للمسيرة السياسية

تشييع شهيدي الضفة وغزة ومواجهات واصابات في جمعة الغضب السادسة

ابو مرزوق

ابو مرزوق: حماس فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة ونفذت كل المطلوب منها

الملك ﻿الأردني

﻿الأردن: لِمَ تَبدَّلت اللهجة بشأن القدس وفلسطين ؟ القصة الكاملة لــ"اعتذار عمَّان عن عدم المجازفة

الاتصالات الفلسطينية