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ما صحة وفاة نجل أحمد السقا في حادث سير؟

الجمعة 12 يناير 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما صحة وفاة نجل أحمد السقا في حادث سير؟



عالم الفن

نفى الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية تعرض الفنان أحمد السقا لحادث مروري ووفاة نجله.

وأضاف زكي، أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص إصابة السقا ووفاة ابنه فى حادث مروري شائعة لا أساس لها من الصحة.

وجاءت هذه الشائعات بعد ساعات من انتشار صور لـ"أحمد السقا"عن دوره في فيلم سري للغاية، والذى يجسد من خلاله شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الاولى من اليوم شائعات وانباء عن وقوع حادث على الطريق السريع للفنان أحمد السقا ووفاته "نجله كريم" وهو ما نفي نقيب المهن التمثيلية والذي أكد أن أحمد السقا ليس لديه أبن "أسمه كريم ".

#أحمد السقا

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