إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

رام الله / سما /

انطلقت العديد من المسيرات في انحاء مختلفة من الضفة الغربية ونحو حدود قطاع غزة اليوم الجمعة، وذلك ضمن الاحتجاجات، المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، رفضا للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت، خلال التظاهرات انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، نحو عدد من الحواجز العسكرية ومناطق التماس في الضفة الغربية، مشيرة الى وقوع العديد من الاصابات برصاص الاحتلال وبحالات اختناق.

وشيعت جماهير غفيرة في نابلس جثمان الفتى علي قينو (16 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال امس الخميس، الى مثواه الاخيرة في قرية عراق بورين جنوب المدينة.

كما شهدت قرى بورين وبيتا واللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس مواجهات بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة منددة بالإعلان الأميركي.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية، الا ان الأهالي تصدوا لهم.

وفي بيت لحم، قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة سلمية قبالة مخيم العزة شمال المدينة واعتقلت خلالها مواطنين احدهما عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج.

وفي محافظة رام الله والبيرة، دارت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان عند مدخل مدينة البيرة، كما قمعت قوات الاحتلال مسيرة في قرية بدرس غرب مدينة رام الله

وفي قطاع غزة، توجه مئات الشبان إلى المناطق الشرقية والشمالية من حدود القطاع ورشقوا قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع بالحجارة، فيما ردت تلك القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى تصعيد شعبي اليوم رفضا للإعلان الأمريكي بشأن القدس.

وكان استشهد فتيين برصاص قوات الاحتلال يوم امس الخميس في نابلس وغزة، ما يرفع إلى 15 اجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ صدور الإعلان الأمريكي بشأن القدس في السادس من الشهر الماضي.