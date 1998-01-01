ابتسام تكشف حقيقة ارتباطها بسعد لمجرد

عالم الفن

للمرة الأولى، ردّت الفنانة المغربية ابتسام تسكت على شائعة ارتباطها بالفنان سعد لمجرد.

وقالت ابتسام في حوار أجرته معها مجلة "لالة فاطمة" التي ظهرت على غلافها، إنها فوجئت بتلك الشائعة، لافتة إلى أنها انطلقت بسبب حضورها إحدى المناسبات برفقة النجم.

وأشارت إلى عدم صحة خبر خطوبتهما، مضيفة أنها تعتبره صديقاً مقرباً وتحمل له كل الاحترام والتقدير. ولفتت إلى أن لمجرد يبادلها المشاعر نفسها.

يذكر أن النجمة تضامنت مع لمجرد خلال سجنه بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية. ونشرت عبر صفحتها على "انستغرام" صورة له وعلقت: "سعد أخلاقك وتربيتك تشهد عليك وكيفما تبغي الخير للغير وماتحسدش، ربي عمرو غدي ما يخيبك والرضا الوالدين غدي يوقف معاك".