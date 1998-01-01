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"خربشاتك" تكشف عن شخصيتك؟

الجمعة 12 يناير 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خربشاتك" تكشف عن شخصيتك؟



غرائب و عجائب

عند انتظارك لمكالمة هاتفية مع قلم في يدك، أو الشعور بالملل في القطار على سبيل المثال، قد تبدأ برسم بعض الأشكال والرموز دون تركيز أو تفكير بما تريد رسمه.

ومن دون إدراك، قد تجد أنك رسمت زهورا أو نجوما وغير ذلك من الأشكال، وفي الواقع، ما لم تختر رسمه عن وعي قد يكشف الكثير عن شخصيتك ومزاجك.

فقد حللت الخبيرة الاستشارية البريطانية تريسي تروسل، الرسومات الأكثر شيوعا وأوضحت معانيها في ورقة بحثية أجرتها لصالح شركة سامسونغ.

وبالاعتماد على علم النفس تمكنت تروسل من تحديد ما وراء الرسوم وكشف ما تقوله هذه "الخربشات" عن صاحبها.

- الدوائر: رسم الأشكال المستديرة يعبر عن الحاجة إلى الانتماء والحب.

- المربعات: إذا كنت ترسم ساحات وغيرها من الأشكال المربعة فذلك يعبر عن الواقعية وأن صاحب الرسم عملي وبنّاء.

- مثلثات: وفقا لتروسل، فإن رسم المثلثات يكشف عن طبيعة ديناميكية للشخص وقوة وطموحا.

- القلوب: يعتبر هذا الشكل من الرسومات الأكثر شيوعا، وهي ترمز للحب والرومنسية وتشير إلى أن الشخص حنون وعاطفي.

- شبكات: قد يكون هذا الشكل غريبا ومعقدا إلا أن رسمه يكشف عن أن الشخص يحسب علاقاته بالآخرين وهو ما يعد أمرا جيدا في حالات معينة.

- الزهور: إذا قمت برسم زهرة ذات مركز دائري كبير فهذا يعبر عن الثقة والتمتع بحياة اجتماعية جيدة، إلا أن رسم الزهور بعناية يعبر عن أن الشخص قد يعاني من حالة نفسية تدعى "الوسواس القهري".

- صناديق: لا يحمل هذا الرسم معان جيدة لصاحبه كما تعتقد تروسل، حيث أن هذا الشكل يظهر الطموح والمنطق المادي وأيضا الحاجة إلى التخطيط إلى المستقبل.

- لفائف أو لوالب: رسم هذه الأشكال المعقدة يعني أن صاحبها مبتكر ويحمل بداخله روح الإبداع والتطور.

#الشخصية

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