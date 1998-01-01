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فيدو ..هل جلب برشلونة "لصا" إلى صفوفه؟

الجمعة 12 يناير 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدو ..هل جلب برشلونة "لصا" إلى صفوفه؟



مدريد/ وكالات/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوحي بأن المدافع الكولومبي، المنضم حديثا لبرشلونة، ياري مينا، كانت له سوابق في "السرقة".

ويظهر مينا في الفيديو وهو "يسرق" تجهيزات أحد المصورين خلال مشاركته في المواجهة التي جمعت فريقه بالميراس البرازيلي بنادي بينارول الأوروغوياني في بطولة كأس ليبيرتادوريس في الموسم الماضي. فبعد إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة، التي فاز بها بالميراس بثلاثة أهداف لهدفين، اندلع شجار بين الفريقين، وشارك فيه الجمهور أيضا. وخلال المشاجرة التقطت عدسات الكاميرا المدافع الكولومبي مينا وهو "يسرق" تجهيزات أحد المصورين ويركض بها بعيدا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، لم تكن هناك أي تبعات قانونية للفعل الذي أقدم عليه مدافع برشلونة الجديد.

وأعلن نادي برشلونة على موقعه الرسمي، أمس، توصله لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي للحصول على خدمات المدافع الدولي الكولومبي مينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال برشلونة إنه اتفق مع بالميراس على ضم مينا مقابل 11.8 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2023، ووضع شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

وسيصبح مينا أول لاعب كولومبي ينضم لصفوف برشلونة، كما سيكون ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أيام قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

المصدر: وكالات

#برشلونة #ياري مينا #سرقة

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