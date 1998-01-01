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فيسبوك يجري "تغييرا كبيرا" على صفحة المستخدم

الجمعة 12 يناير 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يجري "تغييرا كبيرا" على صفحة المستخدم



وكالات / سما /

أجرت شركة فيس بوك تغييرا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، في محاولة لتضمن أن يقضي المستخدم وقته على الموقع بأفضل طريقة ممكنة، حسبما أعلنت الشركة أمس الخميس.

وقال مارك زوكربيرج مؤسس الموقع والرئيس التنفيذي له، إن صفحة المستخدم التي يراها عند تسجيل الدخول "News Feed" ستعطي أولوية لـ "التفاعلات الاجتماعية ذات المعنى" على حساب المحتويات الأخرى، بمعنى أن الموقع سيركز على عرض محتويات الأصدقاء أكثر من الصفحات والشركات.

وتوقع زوكربيرج أن يؤدي ذلك التغيير إلى تراجع الزمن الذي يقضيه المشتركون على موقع التواصل، ولكنه توقع أيضا أن يكون ذلك الزمن أكثر قيمة.

وأضاف: إن قمنا بالشيء الصحيح، اعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لشركتنا أيضا على المدى البعيد.

ورغم أن مؤسس الموقع قال إن هذه التغييرات ستستغرق وقتا طويلا لتتوفر للجميع، فإن المشتركين سيبدأون برؤية محتويات أقل من الشركات والناشرين، وأكثر من الأصدقاء والأقارب بشكل تدريجي.

وحذر الموقع صفحات فيس بوك بأنها ستشهد تراجعا في العدد الذي تصل إليه منشوراتهم، مما يؤدي إلى تراجع في عدد الزيارات إلى المواقع والفيديوهات.

#فيسبوك

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