جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح تضع الذرائع للبقاء بعيدا عن المصالحة"

ابو مرزوق: حماس فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة ونفذت كل المطلوب منها

الجمعة 12 يناير 2018 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: حماس فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة ونفذت كل المطلوب منها



غزة / سما /

أكّد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن حركته فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة، ونفذت كل المطلوب منها.

وقال أبو مرزوق في لقاء على شاشة قناة الأقصى الفضائية مساء الخميس، إنه لا مناص من تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام، والمصالحة مصلحة وطنية لكل الأطراف.

وأضاف أن "حماس فعلت أكثر مما يجب لأجل المصالحة، فعلى سبيل المثال في ملف استلام المعابر كان هناك اتفاقيات موقعة ونصوص تتعلق بحفظ الأمن وإدارة المعابر، واستعدينا لقوة مشتركة ومشاركة حقيقية في هذا الموضوع".

وتابع: "جاء استلام المعابر بشكل غير متفق عليه بمغادرة الموظفين المدنيين والأمن للمعبر لتتسلمه السلطة، وكان يراد أن تخرج حماس من الصورة، والحركة ذهبت لذلك وخرجت بالمطلق لأجل المصالحة".

وأشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن هناك عزوفا فتحاويا عن المصالحة، وقذف الذرائع بكمّ هائل للبقاء بعيدا عن المصالحة.

وتساءل أبو مرزوق: "أين المصالحة التي يتحدثون عنها، وقد جاء شهر 11 و12 واقتربنا من بداية شهر 2 ولم تلتزم فتح والسلطة بواجباتها ولم يتقاضى أيّ موظف راتبه كما هو متفق عليه خلال فترة عمل اللجنة الإدارية القانونية؟!".

#ابو مرزوق #المصالحة #فتح

أخبار ذات صلة

النحال- ارشيف

النحال: حماس تتعامل بوضوح تام وإرادة حقيقة في جولة المصالحة ونفذت ما طلب منها

أبو مرزوق

أبو مرزوق: حماس قدّمت الإجابات على أسئلة فتح وننتظر الرد عليها بشكل رسمي

مصالحة-ارشيف

صحيفة أميركية: لهذه الأسباب المصالحة بين حماس و فتح محكوم عليها بالفشل

حمدان- ارشيف

حمدان: علاقة حماس بالقاهرة تقدمت كثيرا على الرغم من عدم وصولها إلى المستوى المطلوب

المصالحة

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

أبو مرزو ق

أبو مرزوق: المصالحة في خطر و صبرنا على الوضع الحالي بغزة له حدود

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: رسالة القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

5 رؤساء تخرجوا في جامعة القاهرة.. عرفات زعيماً للطلبة وصدام خدوماً لزملائه

صور: شهيدان احدهما في غزة واخر بالضفة في مواجهات مع جيش الاحتلال

الرئاسة تؤكد أن تصريحات مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

مردخاي: إذا تنازلت حماس عن سلاحها و اعادت المفقودين سنمنح غزة فرصة كبيرة جدا

"غرينبلات" يتهم السلطة بدعم الارهاب والخارجية تعتبره مستوطنا متطرفا يصدر احكاما مسبقة

شاهد: غضب في السودان بسبب فيديو لرئيس جامعة يضرب طالبتين

الأخبار الرئيسية

الملك ﻿الأردني

﻿الأردن: لِمَ تَبدَّلت اللهجة بشأن القدس وفلسطين ؟ القصة الكاملة لــ"اعتذار عمَّان عن عدم المجازفة

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بعد عودة الخطوط المصرية

قادة حماس

مصدر : حماس تتجه لمقاطعة اجتماع "المركزي" الفلسطيني

حرب غزة -ارشيفية

جنرال إسرائيلي : مواجهة عسكرية " عنيفة " مع حماس مسألة وقت

رسالة القسام

فيديو: رسالة القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

الاتصالات الفلسطينية