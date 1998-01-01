ابو مرزوق: حماس فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة ونفذت كل المطلوب منها

غزة / سما /

أكّد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن حركته فعلت ما عليها وأكثر مما يجب لأجل المصالحة، ونفذت كل المطلوب منها.

وقال أبو مرزوق في لقاء على شاشة قناة الأقصى الفضائية مساء الخميس، إنه لا مناص من تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام، والمصالحة مصلحة وطنية لكل الأطراف.

وأضاف أن "حماس فعلت أكثر مما يجب لأجل المصالحة، فعلى سبيل المثال في ملف استلام المعابر كان هناك اتفاقيات موقعة ونصوص تتعلق بحفظ الأمن وإدارة المعابر، واستعدينا لقوة مشتركة ومشاركة حقيقية في هذا الموضوع".

وتابع: "جاء استلام المعابر بشكل غير متفق عليه بمغادرة الموظفين المدنيين والأمن للمعبر لتتسلمه السلطة، وكان يراد أن تخرج حماس من الصورة، والحركة ذهبت لذلك وخرجت بالمطلق لأجل المصالحة".

وأشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن هناك عزوفا فتحاويا عن المصالحة، وقذف الذرائع بكمّ هائل للبقاء بعيدا عن المصالحة.

وتساءل أبو مرزوق: "أين المصالحة التي يتحدثون عنها، وقد جاء شهر 11 و12 واقتربنا من بداية شهر 2 ولم تلتزم فتح والسلطة بواجباتها ولم يتقاضى أيّ موظف راتبه كما هو متفق عليه خلال فترة عمل اللجنة الإدارية القانونية؟!".