الظاهرة: انتقال نيمار إلى سان جيرمان خطوة إلى الوراء

وكالات / سما /

انتقد الظاهرة رونالدو خروج مواطنه نيمار من برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في تاريخ اللعبة.

وقال رونالدو في ظهور له على قناة نجم كرة القدم البرازيلية السابق زيكو على موقع يوتوب، بخصوص انتقال نيمار إلى سان جيرمان.

” قراره خطوة إلى الوراء، لكن التحديات هي ما تحرك الجميع. أنا أيضا كنت ألعب في برشلونة وانتقلت إلى إنتر ميلان للعب في الدوري الإيطالي الذي كان أكثر تنافسية.”

وأشاد رونالدو بمواطنه مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس وعقد عليه آمال كبيرة في قيادة منتخب البرازيل في كأس العالم 2018، إذ أضاف قائلا: “هو مهاجم موهوب للغاية يعرف جيدا كيف يتعامل مع الضغوط، لديه الانضباط، والتفاني.. والرغبة في الفوز. افتقدنا في منتخب البرازيل لمهاجم 9، الآن لدينا جيسوس نضع آمالنا عليه في كأس العالم 2018.”