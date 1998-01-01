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فالفيردي يُطمئن جماهير برشلونة بخصوص ديمبيلي

الجمعة 12 يناير 2018 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي يُطمئن جماهير برشلونة بخصوص ديمبيلي



وكالات / سما /

تحدث إرنستو فالفيردي ، المدير الفني لنادي برشلونة ، عن المباراة التي جمعت بين فريقه وسيلتا فيجو ، والتي انتهت بنتيجة 5/0 ، لحساب مباريات إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا .

وقال إرنستو فالفيردي ” الشوط الأول كان غير عادي ، لعبنا بشكل جيد على جميع المستويات .. الهجوم والضغط والدفاع والتركيز ” .

وأضاف ” كانت ليلة جيدة ، عندما أرى فريقي يلعب بهذه الطريقة يعني أنه في أفضل الأحوال ، إنها جولة جيدة ” .

وتحدث المدرب الإسباني عن تبديل ليونيل ميسي بالقول ” مباراة كنا متقدمين بحصة كبيرة بها ولدينا مباراة مهمة يوم الأحد ، لذلك كان من المهم إراحته ” .

وعن إصابة عثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه ، قال فالفيردي ” بيكيه يعاني فقط من انزعاج عضلي صغير ، وديمبيلي لا شيء ” .

 

كما علق إرنستو فالفيردي على تعاقد نادي برشلونة مع ياري مينا ، حيث قال ” ياري مينا مدافع جيد .. يحتاج للوقت ليتأقلم سنرى سرعة حدوث ذلك ” .

#فالفيردي #عثمان ديمبيلي

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