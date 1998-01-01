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6 أندية تحاول التعاقد مع تشيتشاريتو في انتقالات الشتاء

الجمعة 12 يناير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 أندية تحاول التعاقد مع تشيتشاريتو في انتقالات الشتاء



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن خافيير هيرنانديز الملقب بتشيتشاريتو مهاجم وست هام على رادار العديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشيتشاريتو يريد الرحيل عن وست هام نظراً لعلاقته السيئة مع المدرب ديفيد مويس الذي يضعه على دكة البدلاء.

ونقلت الصحيفة المدريدية عن منافستها ديلي ستار أن هناك 4 أندية إنجليزية تريد التوقيع مع المهاجم المكسيكي في الميركاتو الحالي وهي آرسنال، إيفرتون، نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس.

كما ادعت صحيفة تيلجراف البريطانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يفكر جدياً باستعادة تشيتشاريتو كونه بحاجة لمهاجم آخر بعد تجدد إصابة زلاتان إبراهيموفيتش.

ومن خارج الدوري الإنجليزي، يسعى نادي لوس أنجلوس لإقناع تشيتشاريتو بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكي يسير على خطى العديد من النجوم الكبار.

#تشيتشاريتو

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