الاتحاد العام يرحب باطلاق عمل الهيئة الشبابية العليا لعم ومتابعة المصالحة

غزة / سما /

رحب الاتحاد العام للهيئات الشبابية بإطلاق فعاليات الهيئة الشبابية العليا لدعم ومتابعة المصالحة اليوم الاثنين ببيت الصحافة، وأكد الاتحاد دعمه لهذه اللجنة قي جميع خطواتها من أجل انجاح المصالحة وطي صفحة الانقسام.

وأشاد الاتحاد بجهود كل الاطر والهيئات الشبابية التي ساهمت بإخراج هذه اللجنة بالصورة الوطنية الوحدوية والتي لاقت اجماع من مختلف الهيئات الشبابية.

وأكد الاتحاد ان هذه الخطوة الايجابية تصب في مصلحة الشباب الفلسطيني، فالشباب لديهم الطموح والقدرة على المشاركة الفعالة لتحريك ومتابعة هذا الملف.

وذكر رئيس الاتحاد م. كايد جربوع ان هذه اللجنة هي نتاج مجموع مطالبات مجتمعية وقيادية كان اخرها اقتراح القائد يحيى السنوار وعمل جماعي شبابي من خلال الاتحاد وتنسيقية الأطر والهيئات الشبابية وسكرتاريا الاطر الطلابية واللجنة الاستشارية، داعيا جميع الشباب للالتفاف حول هذه اللجنة ودعمها حتى اتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام.

كما أشار رئيس الاتحاد لضرورة أن تضع اللجنة خطتها ونتائج تحركها وآليات عملها امام المؤسسات والأطر الشبابية لتطوير عمل الهيئة لانجاح دورها.