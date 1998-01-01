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بريطانيا تدين عزم اسرائيل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية

الجمعة 12 يناير 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعرب وزير الخارجية  البريطاني، بوريس جونسون، عن إدانته لمضي السلطات الإسرائيلية في خططها لبناء 2,900 وحدة استيطانية في أنحاء محتلفة من الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية، بوريس جونسون:

"تدين المملكة المتحدة بشدة مُضي السلطات الإسرائيلية بخطط ومناقصات وتصاريح لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وما يقلقنا بشكل خاص الموافقة على تصاريح بناء مستوطنات في الخليل لأول مرة منذ 15 عام. المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الإمكانية الفعلية لحل الدولتين، كما تقوض الاعتقادات بالتزام إسرائيل بهذا الحل."

#بيرطانيا #الاستيطان

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