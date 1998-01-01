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مسيرات غضب في الضفة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية

الجمعة 12 يناير 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات غضب في الضفة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية



القدس المحتلة/سما/

تشهد محافظات الضفة بعد صلاة الجمعة مسيرات غضب ، بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية رفضا لقرار ترامب اعتراف القدس عاصمة لاسرائيل.
وشددت قوات الاحتلال من اجراءاتها اليوم في الضفة وقطاع غزة تخوفا من مواجهات واسعة، الى جانب تخوفها مما يكمن وراء مقتل المستوطن الحاخام رزئيل، ورأت قوات الاحتلال ان اليوم الجمعة مفصلي في معايير الغليان، سواء الصلاة في المسجد الاقصى أو المساجد الاخرى وهو ما يراقبه قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية والذي طالب بنشر قوات اضافية خشية ان تنهار الامور وان لا ينسكب الزيت على النار".
ويواجه ابناء الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة هجمات اسرائيلية وأمريكية منها بناء استيطاني مكثف واعتقالات واسعة تطال الأطفال والنساء واغلاقات للشوارع والحواجز، بالاضافة الى نية الولايات المتحدة فحص المناهج التعليمية الفلسطينية واتهامها بالتحريض على الاحتلال، وتهديد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بقطع المساعدات الامريكية عنها.
 

#الضفة #مسيرات غضب #ترامب

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