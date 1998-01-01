مواجهات عنيفة في نابلس مع جيش الاحتلال والمستوطنين

نابلس / سما /

اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الجمعة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات اقتحمت المدخل الغربي للمدينة، وانتشرت في شارع بيت وزن وأمام الحرم الجديد لجامعة النجاح في منطقة الجنيد.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض البنايات في شارع رفيديا، فيما داهمت قوات الاحتلال عدة محلات تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

ودارت مواجهات عنيفة عندما تصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب المدينة، وداهمت محلا تجاريا بعد استدعاء صاحبه من منزله لفتحه، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، واعتقلت صاحب المحل وهو الأسير المحرر معاذ ريحان (30 عاما)، شقيق الشهيدين محمد وعاصم ريحان.

وداهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية أحد المحاجر في بلدة بيت ايبا غرب المدينة، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتنفذ قوات الاحتلال اقتحامات متكررة لمدينة نابلس وبلدة تل، في إطار محاولاتها للتوصل إلى منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حفات جلعاد" غرب بلدة تل مساء الثلاثاء، والتي أسفرت عن مصرع حاخام إسرائيلي.

من جهة أخرى، نفذ المستوطنون الليلة الماضية سلسلة اعتداءات وأعمال عربدة في محيط مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان أن اكثر من 100 مستوطن احتشدوا قرب حاجز حوارة، ومفترق "يتسهار"، ومفترق صرة، وحاجز بيت فوريك، تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، وأغلقوا الطرق أمام المركبات ورشقوها بالحجارة.

كما هاجم عدد من المستوطنين المواطنين هاني سعيد حامد وعماد سليمان أبو ثابت من بلدة بيت دجن شرق نابلس، ورشوا غاز الفلفل الحار داخل مركبتهما أثناء مرورهما من حاجز بيت فوريك