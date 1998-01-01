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ترامب يلمح الى ان له علاقات جيدة مع كيم جونغ أون

الجمعة 12 يناير 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يلمح الى ان له علاقات جيدة مع كيم جونغ أون



واشنطن -وكالات -

اعطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إيحاءات بأنه يمكن أن يكون على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه رفض القول ما إذا كان قد تحدث إليه.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "ربما لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون".

وأضاف "عندي علاقات مع الناس، أظن أنكم فوجئتم".

وذكرت الصحيفة أنه لم يكن بالامكان استدراج ترامب للافصاح عما إذا كانت حصلت أي اتصالات بين الطرفين.

ودخلت واشنطن في مواجهة مع بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والصاروخي وتهديدات كوريا الشمالية باستهداف الأراضي الأميركية.

ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي بالمجنون وبأنه "رجل الصاروخ".

وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث إلى كيم، قال ترامب "لا أريد التعليق على ذلك. لا أقول إني فعلت أو لم أفعل. فقط لا أريد التعليق".

#ترامب #كيم جونغ اون #كوريا الشمالية

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