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شاهد: غضب في السودان بسبب فيديو لرئيس جامعة يضرب طالبتين

الجمعة 12 يناير 2018 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: غضب في السودان بسبب فيديو لرئيس جامعة يضرب طالبتين



الخرطوم / وكالات /

عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عن غضبهم (الخميس)، مع انتشار شريط مصور يظهر رئيس جامعة للبنات في الخرطوم يضرب طالبتين، بعد تظاهرة للطالبات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوجبات في مقاهي الجامعة.

وظهر في الشريط الذي التقط الأربعاء قاسم بدري رئيس «جامعة الاحفاد للبنات»، وهو شخصية بارزة في السودان ومعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، وهو يصفع طالبة ويضرب أخرى تكراراً، وذلك أثناء تظاهرة للطالبات ضد زيادة أسعار الوجبات التي تبيعها مقاهي الجامعة.

وتحلقت طالبات حوله داخل الجامعة وقامت إحداهن بضربه في حين هتفت الباقيات وهن يرفعن أيديهن تجاهه.

وانتشر الشريط المصور الذي حمَّلته طالبات وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل بسرعة، وخصوصاً على «فايسبوك» و«تويتر» وأثار حال من الغضب ضد بدري. وكتبت الناشطة الحقوقية أمل هباني على حسابها على «فايسبوك»: «قاسم بدري لازم يعتذر في مؤتمر صحافي لتوضيح ما حدث بالضبط». وأضافت أن ما يحصل «حملة لتنوير المجتمع بالعنف ضد المراة».

وبدري من أسرة معروفة بإسهامها في تعليم النساء بالسودان، وجده عميد الأسرة، هو أول من أنشأ مدرسة لتعليم البنات في السودان قبل عقود، وذلك قبل ان تؤسس الأسرة جامعة الأحفاد للبنات التي تحظى باحترام كبير في السودان وخارجه.

وقالت بلقيس بدري وهي من العائلة وأستاذة في الجامعة إن «الشريط يظهر جانباً واحداً من الحقيقة»، مؤكدة أن الواقعة حصلت عندما اقترب منهن بعد أن نادت بعض المتظاهرات إلى حرق مباني الجامعة.

وأضافت أنه «كان يحاول تهدئتهن فركلته الطالبة التي كانت تحمل حجراً في يدها. هذه هي الطالبة التي جرى خلفها وضربها، ولاحقاً اعتذر لها وقبل رأسها لكن الشريط لا يظهر ذلك».

وأشارت بدري إلى أنه «طلب من الطالبات التوقف عن شراء الوجبات من مقاهي الجامعة بسبب غلاء أسعارها» لان هذه المقاهي ليست ملكاً للجامعة.

واندلعت الأسبوع الماضي تظاهرات في عدد من المدن السودانية ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وقتل جراءها طالب الاحد في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

#السودان #فيديو #ضرب #جامعة #طالبتين

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