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ترشح الجنرال سامي عنان للسباق الرئاسي المصري

الجمعة 12 يناير 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشح الجنرال سامي عنان للسباق الرئاسي المصري



القاهرة / وكالات /

أعلن حزب مصر العروبة الديموقراطي، مساء، الخميس أنه اختار زعيمه رئيس الاركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في اذار/مارس. وقال الأمين العام للحزب سامي بلح في بيان نشر على صفحة منسوبة لسامي عنان على فيسبوك إن "الهيئة العليا للحزب اجتمعت مساء الخميس واختارت زعيم الحزب سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة 2018".

واكد أكثر من مسؤول في الحزب لوسائل اعلام مصرية صحة هذا البيان. لكن لم يصدر اي تصريح حتى الان عن عنان الذي كان رئيسا للأركان ابان الثورة التي اطاحت حسني مبارك عام 2011. وسبق ان أعلن عنان اعتزامه الترشح للرئاسة في العام 2014 الا انه تراجع عن المشاركة في تلك الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ولم يعلن السيسي حتى الآن ترشحه لولاية ثانية إلا أنه يعتقد على نطاق واسع في مصر أنه سيخوض الانتخابات وأنه الأوفر حظا للفوز. وحتى الآن لم يعلن أحد من المعارضين عزمه على خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي.

وأعلنت مصر، الاثنين، تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام بين 26 و28 آذار/مارس المقبل، في خطوة من المرجح ان تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية في غياب اي منافس حقيقي له رغم انه لم يعلن ترشحه حتى الان.

وكان السيسي (65 عاما) صرح في تشرين الثاني/نوفمبر إنه سيقدم كشف حساب "ثم نرى رد فعل الشعب". وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و28 اذار/مارس المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة ان الجولة الثانية، إذ لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، ستجري بين 24 و26 نيسان/ابريل إذا اقتضى الامر. وقال ابراهيم ان اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و29 كانون الثاني/يناير.

وأشار إلى "اعلان نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأسماء المزكيين والمؤيدين" في صحيفتي "الاهرام" و"الاخبار" في 31 كانون الثاني/يناير. وأكد "اعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الاهرام والاخبار في 24 شباط/فبراير".

#سامي عنان #ترشح #مصر

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