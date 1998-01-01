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فيديو.. برشلونة يكتسح سيلتا فيجو بـ كأس الملك

الجمعة 12 يناير 2018 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتسح سيلتا فيجو بـ كأس الملك



وكالات / سما /

عبر برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على ضيفه سيلتا فيجو (4ـ0) في إياب دور 16 من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب بالايدوس قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وحسم النادي الكتالوني المباراة في شوطها الأول، برباعية تناوب على تسجيلها كل من ليونيل ميسي بثنائية في الدقيقتين 13 و 15، و جوردي ألبا في الدقيقة 28، ولويس سواريز في الدقيقة 31.

فيما أضاف إيفان راكيتش الهدف الخامس في الشوط الثاني في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يلتحق برشلونة بكل من ريال مدريد، إسبانيول برشلونة، أتلتيكو مدريد، ألافيس، فالنسيا، إشبيلية، وليجانيس.

#برشلونة #سيلتا فيجو

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