طالبة من غزة تحصل على المرتبة الاولى في كلية الهندسة في جامعة جازان

غزة / سما/

حصلت الطالبة فاطمة محمد اسماعيل مسلم على المركز الاول ودرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الاولى بتخصص الهندسة المعمارية من جامعة جازان بالمملكة واهدت فاطمة مسلم من سكان قطاع غزة والتي تقيم هي وافراد اسرتها بالمملكة هذا التفوق الى والديها اللذان بذلا جهدهما في توفير كل سبل الراحة من اجل تفوقها.

وتهدي فاطمة مسلم هذا النجاح والتفوق الى اساتذة ومنسوبي الجامعة الذين لم يبخلوا عليها في اي معلومة واكدت مسلم انها عندما تعود الى ارض الوطن سوف تكرس علمها في خدمة وطنها داعية رئيس الوزراء الى توظيفها في مجال تخصصها حتى تبدع فيه.

وتلقى والدي مسلم واللذان تعود جذورهما الى قرية البطاني الشرقي وعائلتها يقطنان مخيم المغازي وسط قطاع غزة هذا التفوق بسعادة غامرة معربين عن شكرهما لادارة الجامعة وطاقم تدريسها على تفوق ابنتهما مؤكدين ان الفلسطيني مهما تغرب انه دائما يكون من المتفوقين والمبدعين .

وقال الوالدان في اتصال هاتفي مع افراد العائلة بغزة انهما يفتخران بابنتهما على تفوقها وحصولها على هذه الدرجة العلمية مهدين هذا النجاح لكل طفل وشبل وشيخ وامراة فلسطينية وجدير بالذكر ان الطالبة فاطمة مسلم حصلت في الثانوية العامة على معدل 100%.