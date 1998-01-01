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رسمياً .. فالنسيا يتعاقد مع كوكلين من آرسنال

الخميس 11 يناير 2018 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. فالنسيا يتعاقد مع كوكلين من آرسنال



وكالات / سما /

أعلن فالنسيا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن التعاقد مع فرانسيس كوكلين نجم آرسنال بعد توصل الطرفين لاتفاق.

واجتاز كوكلين الفحوصات الطبية ظهر اليوم ووقع على عقد انتقاله إلى الخفافيش يشكل رسمي وفقاً لما جاء في بيان النادي.

وتعاقد فالنسيا مع كوكلين بعقد يمتد حتى عام 2022، ووضع النادي شرط جزائي ضخم في عقده يبلغ 80 مليون يورو.

وكشفت الصحف الإسبانية عن قيمة الصفقة، حث أكدت على دفع فالنسيا 12 مليون يورولآرسنال نظير الحصول على خدمات كوكلين.

وقرر آرسنال التخلي عن كوكلين في منتصف الموسم كونه خرج من تشكيلة المدرب الفرنسي آرسين فينجر، وهو ما دفع اللاعب للرحيل أيضاً.

#فالنسيا #آرسنال #فرانسيس كوكلين

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