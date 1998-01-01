جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرياض: إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!

الخميس 11 يناير 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض: إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!



الرياض /وكالات/

أعفى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية من منصبه، وعين بدلا منه اللواء ركن حمد الجعيد.

ولم تكشف الصحف السعودية التي أوردت النبأ سبب هذا الإجراء، إلا أن عددا من المواقع الإخبارية ربطته بتسجيل صوتي، انتشر أمس الأول، دافع خلاله الأمير عن أبناء عمومته، الأمراء الذين تجمعوا داخل القصر الملكي بالرياض لمرافقة قريب لهم استدعي للاستجواب بشأن وظيفة سابقة كان يتولاها، نافيا الاتهامات الرسمية ضدهم.

وسرد الأمير عبد الله بن سعود بن محمد الذي قالت بعض المصادر أنه أمضى أقل من ثلاثة أشهر في منصبه الذي أقيل منه، رواية مختلفة لما حدث لهؤلاء الأمراء، مشيرا إلى أنهم عوملوا بطريقة استفزازية من قبل الحراس، ما دفع بعضهم إلى الاحتجاج، وإلى غلبة حماس الشباب، بحسب وصفه، ما أدى إلى اشتباك محدود بالأيدي.

المصدر:الرياض + تويتر

#عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود #السعودية #حمد الجعيد

أخبار ذات صلة

كاتب سعودي:شيك بـ 4 مليارات دولار من أمير قطر ينهي أزمة الخليج

سلطان بن محمد الكبير - ارشيف

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

الجبير وخالد بن سلمان - ارشيف

إقالة الجبير من خارجية السعودية وتعيين نجل الملك سلمان بدلا منه

عرض أزياء

لأول مرة.. فيديو: عرض أزياء مختلط في الرياض يثير غضب السعوديين

الأمير مشهور بن طلال

شاهد..شرطة الرياض توقف الأمير مشهور بن طلال بعد مشاجرة

الملك سلمان وولي العهد

موقع أمريكي يكشف ما ستفعله الرياض بمليارات “أمراء الفساد”

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة.. "قنبلة" تعالج العجز الجنسي أقوى 12 مرة من الفياغرا

زينب: اغتصبها عدة مرات وخنقها حتى الموت ثم تركها في سلة القمامة

ما هو “العرض المغري” الذي قدمه روحاني لملك الاردن والرئيس عباس؟

مجلة أمريكية : السعودية ترتعش من الخوف سراً بسبب احتجاجات إيران لهذه الاسباب ..

قطر تكشف لأول مرة عن تفاصيل اجتماع تميم والسيسي برعاية بن سلمان

5 رؤساء تخرجوا في جامعة القاهرة.. عرفات زعيماً للطلبة وصدام خدوماً لزملائه

وزير اسرائيلي : حان الوقت لإيقاع القتلى و الجرحى في الغارات على غزة

الأخبار الرئيسية

الشهيد الطفل أمير عبد الحميد أبو مساعد

صور: شهيدان احدهما في غزة واخر بالضفة في مواجهات مع جيش الاحتلال

حرب غزة -ارشيفية

جنرال إسرائيلي : مواجهة عسكرية " عنيفة " مع حماس مسألة وقت

رسالة القسام

شاهد الفيديو: رسالة كتائب القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

المستوطن القتيل

اجتازوا شاشات الرادار.. "ولا العبري" بعد يوم من العملية العثور على المنفذين صعب

نتنياهو - ارشيف

هارتس : نتنياهو عرض اعطاء مناطق من شمال سيناء لغزة مقابل ضم مستوطنات الضفة لاسرائيل

الاتصالات الفلسطينية