اسرائيل تنفي ما نشرته "هآرتس" بشأن منح الفلسطنيين جزءا من سيناء

القدس المحتلة/سما/

نفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، الخبر الذي نشرته صحيفة هآرتس اﻹسرائيلية وقالت فيه إن نتنياهو عرض على الفلسطينيين أراض في سيناء مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل.

وكتب المتحدث في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس: "أؤكد أن الخبر الذي نشر صباح اليوم في جريدة هآرتس والذي زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عار عن الصحة تماما ولا أساس له".

أؤكد على أن الخبر الذي نشر صباح اليوم في جريدة هآرتس والذي زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عار عن الصحة تماما ولا أساس له.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن كل ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الشأن غير صحيح.

جدير بالذكر أن ​صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرت الخميس، تقريرا أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة أوباما في أواخر عام 2014، النظر في خطة تدمج فيها إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، على أن يحصل الفلسطينيون في المقابل على أرض من شمالي سيناء في مصر، بحسب ما قاله أربعة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وصرح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وكانوا على اطّلاع مباشر بالمحادثات، أن نتنياهو أثار هذه الفكرة مع أوباما ووزير خارجيته جون كيري في عدة مناسبات.

المصدر: وكالات