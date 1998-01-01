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الرئاسة تؤكد أن تصريحات مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني

الخميس 11 يناير 2018 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تؤكد أن تصريحات مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني



وفا

 أكدت الرئاسة، أن التصريحات الصادرة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، إن هذه التصريحات تمثل الموقف الشخصي لمجدلاني، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولا تستند إلى معلومات من مصادر رسمية فلسطينية.

وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، تكن كل الاحترام والتقدير لمواقف المملكة العربية السعودية، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#مجدلاني #عباس #رئاسة

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