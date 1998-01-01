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حماس تستنكر استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بالضفة الغربية

الخميس 11 يناير 2018 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بالضفة الغربية



غزة/سما/

 استنكرت حركة حماس استمرار الاعتقالات السياسية، التي تنفذها السلطة ضد كوادر الحركة في الضفة الغربية، ومواصلة اقتحام منازل نشطاء الحركة، والاعتداء على المظاهرات السلمية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفي وصل " سما"نسخة عنه :"بلغ مجمل الاعتداءات خلال عام 2017،  قرابة 1400 اعتداء؛ مستغرباً من مواصلة السلطة لهذه السياسة بالرغم من انطلاق عملية المصالحة، التي كان أحد ركائزها إطلاق الحريات العامةـ ووقف الاعتقال السياسي في الضفة.

وأضاف:"إن استمرار السلطة في اعتقالاتها السياسية بالضفة لا يخدم الحالة الفلسطينية، بل يضعفها في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية".

وطالب قاسم السلطة الفلسطينية بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة، وإطلاق الحريات العامة تنفيذاً لاتفاقات المصالحة.

 ودعا كل القوى السياسية والجهات الحقوقية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسة ، التي تضر بتماسك شعبنا وتضعف جبهتنا الداخلية.

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