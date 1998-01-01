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الشيخ ينفي الانباء حول رفع "العقوبات" عن غزة خلال الايام المقبلة

الخميس 11 يناير 2018 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ ينفي الانباء حول رفع "العقوبات" عن غزة خلال الايام المقبلة



رام الله/سما/

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية‏ حسين الشيخ اما تداولته وسائل الاعلام المحلية حول تصريحات نسبتها لقيادي في حركة فتح حول رفع العقوبات عن قطاع غزة خلال الأيام المقبلة لا أساس لها.

وقال حسين الشيخ في تصريحات صحفية  اليوم "أن الرئيس محمود عباس لن يرفع الإجراءات عن قطاع غزة إلا بعد التمكين الفعلي لحكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد لله".

يشار الى أن وسائل الاعلام المحلية تداولت تصريحات صحفية على لسان القيادي في حركة فتح "يحيى رباح" تفيد بأن الحكومة ستقرر خلال الأيام المقبلة رفع الإجراءات العقابية عن غزة "ضمن الحل الأمثل" وكل القضايا مطروحة للنقاش.

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