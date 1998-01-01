لقاء مشترك يجمع قادة تيار الإصلاح الديمقراطي وحركة الجهاد الإسلامي شمال القطاع

غزة/سما/

زار وفد من قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بمحافظة شمال غزة، مكتب حركة الجهاد الاسلامي في شمال غزة ، في إطار توطيد أواصر العلاقة مع فصائل العمل الوطني والاسلامي

وأكد عبد العزيز المقادمة نائب مفوض العلاقات الوطنية في حركة قتح "ساحة غزة"، أن علاقة حركة فتح بحركة الجهاد الإسلامي ممتدة منذ القدم وتجسدت تلك العلاقة في مرحلة السجون الاسرائيلية .

وثمن المقادمة مواقف حركة الجهاد الاسلامي الداعمة لوحدة الصف الفلسطيني ومواقفها المشرفة في لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة التكافل الاجتماعي.

في سياق متصل، رحبت قيادة حركة الجهاد الاسلامي في محافظة الشمال بالوفد الزائر، وشددت على العلاقة الوطيدة مع حركة فتح وضرورة تطوير العلاقة بما يرتقي مع حجم التحديات الجسام التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأعرب الدكتور أسلم الشندغلي مفوض العلاقات الوطنية بحركة فتح في محافظة شمال قطاع غزة، عن أمله في أن تتطور العلاقة بين التيار الاصلاحي بحركة فتح والأخوة في حركة الجهاد الاسلامي على مستوى المشاركة الجماهيرية بما يخدم المواطن الفلسطيني، سيما في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا.

وفي نهاية اللقاء قدم محمد أبو شباك وأعضاء هيئة المحافظة والوفد الزائر درع الوفاء باسم القائد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان للأخوة في حركة الجهاد الاسلامي شاكرين لهم حسن الاستقبال.