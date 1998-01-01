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وزارة التربية تصادق على معادلة شهادات علمية

الخميس 11 يناير 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التربية تصادق على معادلة شهادات علمية



رام الله / سما/

صادقت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي على عدد من الشهادات العلمية لمختلف الدرجات والتخصصات، وذلك بعد التأكد من أن هذه الشهادات قد استوفت الشروط المطلوبة.

وأشار الوزير صبري صيدم إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع إتمام عملية معادلة الشهادات مع تحري الدقة الشديدة؛ وذلك من خلال النظام الجديد الذي تم اعتماده قبل أشهر من قبل مجلس الوزراء.

ولفت صيدم إلى أن النظام الجديد سهّل وسرّع عملية المعادلة، بحيث أعطى صلاحيات أكبر لعمل اللجان الفنية فيما يتعلق بعملية المعادلة، على أن تبت اللجنة العليا في حالات المعادلة المستعصية؛ مشيراً إلى إن الموطنين قد لمسوا آثار النظام الجديد في إتمام معاملاتهم.

#التربية #صيدم #معادلة

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