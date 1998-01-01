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امال حمد : عودة اللاجئين حق لن يسقط بالتقادم

الخميس 11 يناير 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم في محافظات شمال غزة   مسيرة احتجاجية  ضد القرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية للقدس ويأتي ذلك خلال سلسلة  الفعاليات المستمرة التي يقوم بها الاتحاد .

قالت د. امال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية انه تم اختيار مخيم جباليا لإقامة الفعالية ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس لتأكيد على ان القدس هي العاصمة  الابدية لدولة فلسطين المستقلة.

 واكدت حمد  على ان قرار ادارة ترامب الاخير بوقف المساعدات عن الأونروا يضرب بعرض الحائط  القوانين الدولية عبر استهداف قضية اللاجئين مؤكدة ان هذا القرار، لن يثني ابناء شعبنا الفلسطيني عن الاستمرار في نضاله حتى اقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف 

واضافت حمد  ان قضية اللاجئين ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية وانه حق لن يسقط بالتقادم ، مشيرة الى ان المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هو استحقاق نتيجة الظلم التاريخي الذي  وقع بحق الشعب الفلسطيني مطالبة  الأونروا بتقديم خدماتها الى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى اراضيهم .

#امال حمد

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