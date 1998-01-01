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الإعلام: تحريض سفير الولايات المتحدة خروج على الاعراف الدبلوماسية

الخميس 11 يناير 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت وزارة الاعلام السفير الامريكي لدى كيان الاحتلال الى توضيح وضعه أن كان سفيراً  للولايات المتحدة الامريكية أم ناطقاً باسم المستعمرين انضم الى جوقة التحريض الإسرائيلية، جاء ذلك عقب هجوم السفير الأمريكي   دافيد فريدمان على دولة فلسطين ومؤسساتها. 

واعتبرت الوزارة تصريحات السفير الامريكي خروج على الاعراف الدبلوماسية والشرعية الدولية  واستمرار للانحياز الأعمى، وانقلاب على القانون الدولي، وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأكدت مناقشة المحافل الأمريكية لما يسمى قانون "تايلور فورس" لخصم مخصصات أسرانا من عائداتنا الضريبية ابتزاز سياسي وقرصنة تتقاطع مع انحياز مراقب الدولة الأمريكي لويس دودارون، الذي يستهدف مناهجنا، ويتهمها بالتحريض، يقع ضمن في خطوات الادارة الامريكية في هجومها المعادي على وكالة الأنروا وقضية اللاجئين والقدس والأسرى والشهداء.

وتقول الوزارة لأقطاب الانحياز الأمريكي إن الاحتلال هو أصل كل إرهاب، وأساس كل تحريض، ومنبع التطرف، ولا يمكن في أي ظرف أن يجتمع السلام والإرهاب معاً، ويكفي فقط العودة لمناهج إسرائيل التي تشرعن العداء والتطهير العرقي، وتدعو للفتك بأبناء شعبنا، وتمجد القتلة بأرفع الأوسمة.

#وزارة الإعلام

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