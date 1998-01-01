المالكي يستقبل سفير مصر الجديد لدى فلسطين

رام الله / سما /

استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، لمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى فلسطين.

وفي بداية اللقاء، رحّب المالكي بالسفير عاشور، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة، مشيدًا بمستوى العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر، موضحاً أهمية دور مصر العربية والدول العربية كافة في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على المشروع الوطني.

وثمّن المالكي جهود مصر في دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وجهودها الرامية لتحقيق المصالحة على أسس قوية.

ووضع المالكي، السفير المصري في صورة التطورات السياسية الأخيرة على الساحة الفلسطينية، واستعرض آخر المستجدات السياسية في المنطقة وتداعيات إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على فلسطين والدول العربية والاسلامية والمسيحية، والتهديدات الأميركية الأخيرة بوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقدّم المالكي للسفير عاشور شرحاً حول التطورات الأخيرة على الأرض، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بما فيها التوسع الاستيطاني وما يمثله من تحد صارخ لكافة القرارات الدولية.

وأكد التزام دولة فلسطين بعملية السلام ومطالبة المجتمع الدولي بدعم مساعيها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، متمنيا استمرار الدعم رغم الضغوطات، حيث شدد المالكي على أهمية صمود الشعب الفلسطيني لتخطي هذه المرحلة، ودور القيادة الحكيم لقيادة دولة فلسطين إلى بر الأمان، موضحا أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أولويات الرئيس محمود عباس.

من جانبه، شكر السفير عاشور، وزير الخارجية والمغتربين على حفاوة الاستقبال، وأكد على مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة تجاه فلسطين لإقامة دولة مستقلة تعيش بأمن وسلام مثلها مثل باقي الدول، وفقا للشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة تيسير جرادات، والمستشار أول فايز أبو الرب من الإدارة العامة للشؤون العربية، ورئيس المراسم مستشار أول عبير الرمحي، ومن مكتب الوزير الملحق الدبلوماسي دانية دسوقي، ومن وحدة الإعلام الملحق الدبلوماسي كاميليا أبو الحاج.