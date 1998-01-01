نتنياهو: سأجتمع مع ترامب في آذار المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشاد نتنياهو خلال تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس، بالمواقف الصادرة عن الرئيس ترامب وخاصةً القرار المتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو أنه يتعامل مع وزير المالية زعيم حزب كلنا موشيه كاحلون بشكل جيد وأن علاقاتهما ممتازة وسيعملان سويا على تمرير الميزانية.

وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيزور إسرائيل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد أن كان أجل زيارته مرتين.