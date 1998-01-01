جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: سأجتمع مع ترامب في آذار المقبل

الخميس 11 يناير 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سأجتمع مع ترامب في آذار المقبل



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشاد نتنياهو خلال تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس، بالمواقف الصادرة عن الرئيس ترامب وخاصةً القرار المتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي سياق آخر، قال نتنياهو أنه يتعامل مع وزير المالية زعيم حزب كلنا موشيه كاحلون بشكل جيد وأن علاقاتهما ممتازة وسيعملان سويا على تمرير الميزانية.

وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيزور إسرائيل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد أن كان أجل زيارته مرتين.

#نتنياهو #ترامب #اجتماع

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس لصحيفة يابانية : مستعد للقاء نتنياهو بحضور ترامب

ترامب وستيف بانون

بموافقة نتنياهو: “عقل” ترامب نصحه بـ”إغراق” الأردن ومصر.. ما علاقة غزة والضفة ؟

نتنياهو وترامب

ترامب تهرب من تحديد موعد لنقل السفارة خلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو

ترامب نتنياهو عباس

نائب الرئيس الامريكي يلتقي نتنياهو وعباس والسيسي في ديسمبر المقبل

حماس

حماس ترد على ترامب

لندن : لن ننقل سفارتنا في اسرائيل الى القدس كما ترامب

الأكثر قراءة اليوم

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

يديعوت تزعم: القيادي في حماس ماهر عبيد مسؤول عن العمليات في الضفة

العاهل الأردني: “القضية الفلسطينية” ليست مسؤوليتنا وحدنا و”مصالحنا فوق كل الاعتبارات”

صور: جندلمان يعلق على ملابس "إسرائيلية" في السعودية .. "الرعب العربي" !

مجلة أمريكية : السعودية ترتعش من الخوف سراً بسبب احتجاجات إيران لهذه الاسباب ..

مفاجأة.. "قنبلة" تعالج العجز الجنسي أقوى 12 مرة من الفياغرا

أبو مرزوق: المصالحة في خطر و صبرنا على الوضع الحالي بغزة له حدود

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

جنرال إسرائيلي : مواجهة عسكرية " عنيفة " مع حماس مسألة وقت

رسالة القسام

شاهد الفيديو: رسالة كتائب القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: اجتماع "المركزي" سيبحث تعليق الاعتراف المتبادل ولنكون وكيلا للاحتلال

المستوطن القتيل

اجتازوا شاشات الرادار.. "ولا العبري" بعد يوم من العملية العثور على المنفذين صعب

نتنياهو - ارشيف

هارتس : نتنياهو عرض اعطاء مناطق من شمال سيناء لغزة مقابل ضم مستوطنات الضفة لاسرائيل

الاتصالات الفلسطينية