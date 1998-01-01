"غرينبلات" يتهم السلطة بدعم الارهاب والخارجية تعتبره مستوطنا متطرفا يصدر احكاما مسبقة

رام الله /سما/

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والتي إتهم فيها الجانب الفلسطيني بـ (دعم العنف والارهاب)، والتي تأتي بُعيد إتهامات مشابهة مرفوضة أطلقها السفير الأمريكي في تل أبيب.

واكدت الوزارة أن هذه التصريحات الأمريكية المنحازة تُمثل مواقف أيديولوجية وأحكام مسبقة معادية للشعب الفلسطيني، ولا تخدم جهود إحياء عملية السلام، وتتناقض في ذات الوقت مع مفهوم الرعاية المتوازنة لأية عملية سلام ومفاوضات بين الطرفين.

وتابعت "لا تستغرب الوزارة هذه المواقف المنحازة، لأنها تصدر عن مسؤولين يعتنقون فكر وأيديولوجية المستوطنين وتربطهم معهم مصالح عديدة، قبل أن تصدر عن مسؤولين أمريكيين. وبالتالي، فإن مواقفهم ورؤيتهم تعتبر معدومة بالنسبة لحقائق الصراع، خاصة أنهم يتعاملون معها من منظور إستيطاني توسعي".