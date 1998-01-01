شاهد الفيديو: رسالة كتائب القسام لعائلة الضابط الاسير في غزة "هدار غولدن"

غزة / سما /

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة لعائلة الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة "هدار غولدن".

واتهمت الكتائب عائلة الضابط الإسرائيلي بالمتاجرة بمعاناة ابنها، خاصة وأنها حاولت تشويه الحقائق التي سبقت عملية فقدانه في قطاع غزة إبان العدوان على قطاع غزة عام 2014.

و اكد الفيديو ان الضابط تعرض للكمين داخل حدود القطاع في الساعة السابعة وعشرين دقيقة اي قبل سريان التهدئة باربعين دقيقة، وذلك في الاول من اغسطس- آب 2014 قبل أن تبدأ اسرائيل بارتكاب مجزرة في رفح راح ضحيتها مئات الفلسطينيين.

وكانت كتائب القسام ردت ايضا قبل يومين، على عائلة جولدن باللغة العبرية عبر حساب الكتائب على تويتر.

وقالت الكتائب بالعبري لوالدة الجندي : "إذا كنتي تريدين رؤية ابنك، عليكي أن تطلبي ذلك من حكومتك لأنها تخفي الحقيقة وتعرف الحل". في إشارة إلى أن الحل لا يكمن إلا عبر صفقة تبادل.